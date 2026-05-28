Москвичам пообещали прохладную погоду и дождь в четверг

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Кратковременный дождь и температура воздуха не выше плюс 13 градусов ожидаются в четверг в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Атмосферное давление в четверг в Москве немного подрастает. Ночью и днем в столице местами ожидается небольшой кратковременный дождь», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс четыре — плюс шесть градусов, по региону — плюс три — плюс восемь градусов. Дневная температура в столице ожидается плюс 11 — плюс 13 градусов, по области — плюс 10 — плюс 15 градусов. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на шесть градусов.
«В четверг сохранится плотный северо-западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду», — подчеркнула она.