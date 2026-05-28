Почти 50% опрошенных считают, что рассказывать ребенку о деньгах нужно с 6−8 лет

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. 47% опрошенных родителей считают, что объяснять, что такое деньги и зачем они нужны, необходимо с 6−8 лет. Еще 23% начинают такие разговоры уже с 3−5 лет, говорится в опросе группы компаний Lime Credit Group (материалы имеются у ТАСС).
По данным опроса, 16% россиян уверены, что «знакомить ребенка с деньгами» нужно с 9 до 12 лет. И только 10% откладывают этот вопрос до подросткового возраста (13+ лет).
32% родителей считают, что ребенок с 7−9 лет может выполнять простые задания за вознаграждение, 28% отмечают подходящим возраст с 4−6 лет, а 21% указывают период с 10−12 лет, возраст с 13 до 15 лет выбрали респонденты в количестве 11%. При этом 8% не поддерживают идею оплаты домашних дел. Что касается заработка вне дома, то 45% родителей готовы разрешить это с 12−14 лет, 32% — с 15−16 лет, а 19% — уже с 9−11 лет. И только 4% опрошенных считают, что такой опыт возможен только после 18 лет.
Также 31% родителей считают, что ребенок должен учиться планировать расходы с 12−14 лет, 28% — с 8−10 лет, а 26% на вопрос: «Важно ли, чтобы ребенок сам планировал свои расходы и копил на крупные покупки» ответили, что стоит это делать уже с 5−7 лет. И лишь 3% опрошенных не считают это необходимым вовсе.
При этом обсуждать семейный бюджет и крупные траты с ребенком готовы 32% взрослых, начиная с подросткового возраста, 29% — с 10−12 лет, а 26% — с 7−9 лет, при этом 12% не видят необходимости в совместном семейном планировании.
В опросе приняли участие 400 россиян, 71% из которых — женщины в возрасте от 35 до 44 лет.