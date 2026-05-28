«Дань уважения труду хлеборобов»: «Единая Россия» провела второй Всероссийский агродиктант в Красноярском крае

В Красноярском крае прошел Всероссийский агродиктант. В этом году в регионе было организовано 126 площадок, главной из которых стал национальный центр «Россия» в Красноярске.
Просветительская акция дает возможность каждому узнать больше о развитии агропромышленного комплекса в России вне зависимости от профессии и возраста. Задания составлены с учетом возраста и уровня подготовки участника. Всего четыре категории: «Дети до 12 лет», «Подростки от 12 до 18 лет», «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК» и «Взрослые с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК».
Гостей мероприятия в наццентре «Россия» в Красноярске поприветствовал председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Владислав Зырянов.
«В первую очередь, агродиктант — это дань уважения и чести труду наших хлеборобов. Я вспоминаю слова Александра Третьего: “У России есть два союзника: армия и флот”. Я бы добавил, конечно, третьего союзника — это агропромышленный комплекс. От качества работы наших тружеников села во многом зависит благополучие нашей страны. Трудиться на селе действительно тяжело, и для нас важно максимально на всех площадках, для всех аудиторий рассказывать об АПК как о современном и высокотехнологичном производстве. Сегодня ребята попробуют свои силы и узнают много нового — о продовольственной безопасности, о Красноярском крае и любви к родной земле», — отметил депутат.
Участниками площадки в национальном центре «Россия» стали студенты Красноярского государственного аграрного университета и представители «Российского союза сельской молодёжи» в Красноярском крае. За 40 минут ребята ответили на 30 вопросов по различным темам об агропромышленном комплексе: от истории земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности.
Председатель Красноярского регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» Валентина Веселкова рассказала о важности таких мероприятий для молодежи: «Такие акции важно проводить для того, чтобы рассказать всем, насколько важен агропромышленный комплекс. Тематика теста охватывает ключевые направления развития сельского хозяйства: это и развитие сельских территорий, профессии, которые сейчас необходимы на селе, экономика в целом. Я считаю, что знания о том, насколько наша страна сильна в этой сфере, нужны каждому: от мала до велика».
«Я принимаю участие в агродиктанте уже второй год. Вопросы были не очень сложные. Не уверена в своих силах, но если наберу мало баллов по итогу, то это станет стимулом для того, чтобы узнать что-то новое», — поделилась эмоциями студентка Красноярского государственного аграрного университета, участница акции Валерия Давыденко.
По итогам агродиктанта зарегистрированные участники получат электронный сертификат, а набравшие максимальный балл — диплом победителя.
Принять участие в Агродиктанте онлайн можно до 30 мая включительно, зарегистрировавшись на сайте агродиктант.рф.
Организаторы второго Всероссийского агродиктанта — партийный проект «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза РФ. Отметим, поддержка агропромышленного комплекса, развитие сельских территорий и сельского хозяйства — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России» и партийного проекта «Российское село».