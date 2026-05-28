В Биробиджане городские службы высаживают цветы и очищают улицы от песка

В Биробиджане продолжается масштабная весенняя уборка и озеленение города. Сотрудники муниципальных служб высаживают цветы, развешивают кашпо, косят траву и очищают прибордюрные зоны. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в мэрии Биробиджана, на Театральной площади кипит работа: один самосвал МАЗ, одна телега и шесть сотрудников заняты посадкой цветов. Ещё три человека с телегой продолжают развешивать кашпо с цветами по городу, делая улицы уютнее и наряднее. Живые цветы украсят центральные магистрали и общественные пространства к началу лета.
Одновременно большой пылесос проводит очистку прибордюрных зон от песка, скопившегося за зиму. Техника работает на улицах Димитрова, Кольцевой, Пионерской, Шалаева, Калинина, Текстильной и Шолом-Алейхема. Это позволяет оперативно убрать грязь с проезжей части и подготовить дороги к летнему сезону.
В ручном режиме на улице Комсомольской трудится бригада из пяти человек: трое косят траву, двое убирают скошенную растительность. После завершения работ здесь они перейдут на улицу Шолом-Алейхема. Ещё четыре человека работают на улице Ленина и старой Пионерской: двое косят, двое убирают. Затем эта бригада выйдет на улицу 40 лет Победы. Четыре человека заняты на территории возле скорой помощи: трое косят траву, один убирает. Кроме того, один сотрудник собирает мусор на остановках общественного транспорта, а ещё один наводит порядок на городских площадях.
