Первое в горном кластере Сочи колесо обозрения откроется на «Роза Хутор» 1 июня

Из кабинок колеса обозрения открывается вид на Кавказские горы, долину реки Мзымта и посёлок Эсто-Садок. Высота колеса — 51 метр. Один оборот оно проходит за 12−15 минут. Кататься можно большой компанией или семьёй — кабины с мягкими сидениями рассчитаны на шесть человек. Аудиогид во время подъёма расскажет об истории региона и горах Сочи.