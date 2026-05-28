Первое в горном кластере Сочи колесо обозрения откроется на «Роза Хутор» 1 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый аттракцион позволит увидеть горные пейзажи без подъема по канатным дорогам курорта.
Из кабинок колеса обозрения открывается вид на Кавказские горы, долину реки Мзымта и посёлок Эсто-Садок. Высота колеса — 51 метр. Один оборот оно проходит за 12−15 минут. Кататься можно большой компанией или семьёй — кабины с мягкими сидениями рассчитаны на шесть человек. Аудиогид во время подъёма расскажет об истории региона и горах Сочи.
Аттракцион будет работать круглый год. Чтобы подъем на вершину был приятным даже в летний зной, кабины оснащены системой кондиционирования. В прохладное время года в них будет работать обогрев.
Торжественное открытие колеса обозрения состоится 1 июня в 15:00 по адресу: Набережная Полянка, 1А/2. В программе — розыгрыши подарков, анимация, танцевально-акробатическое шоу.
Открытие нового аттракциона станет частью Праздника детства, который пройдёт на курорте 1 июня. Он начнётся в Роза Долине, на площади перед Ратушей, в 12:00. Гостей ждут шоу мыльных пузырей, фото-квест, мастер-классы, детский аквагрим, интерактивные игры и памятные призы.
Самые юные гости праздника смогут отправиться в познавательное путешествие по миру природы вместе с гидами Детской горной академии «Роза Хутор», познакомиться с историей региона в Музее археологии и своими руками сделать сувениры на мастер-классе в Детском клубе. В этнопарке «Моя Россия» в 12:00 и 15:00 пройдут бесплатные тематические экскурсии, посвящённые культуре и традициям российских регионов. Вход в этнопарк — свободный.
