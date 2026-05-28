В Самарской области ограничили мобильный интернет на фоне угрозы атаки БПЛА

Утром 28 мая жители Самарской области получили сообщения от операторов мобильной связи о временных ограничениях мобильного интернета.
В уведомлениях говорится, что ограничения вводятся «в целях безопасности». При этом операторы уточняют, что голосовая связь и SMS-сообщения продолжают работать в штатном режиме.
Сообщения начали поступать на фоне ранее объявленного в регионе режима угрозы атаки БПЛА.
Официальной информации о сроках действия ограничений пока не опубликовано. Жителям рекомендуют пользоваться доступными каналами связи и следить за сообщениями экстренных служб.