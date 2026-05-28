Радий Хабиров встретился с народным артистом России Сергеем Безруковым

Глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с народным артистом России и Башкирии, художественным руководителем МХАТ имени Горького Сергеем Безруковым. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Источник: Соцсети

Руководитель республики поблагодарил Безрукова за инициативу провести в Уфе специальную программу Большого Детского фестиваля «ЭХО БДФ», которая проходит с 27 мая по 1 июня.

«С большим уважением отношусь к Сергею Безрукову. Ценю его величайший актерский талант. И искренне благодарю за инициативу провести в Уфе прекрасный праздник», — отметил Хабиров.

Так, в рамках фестивала «ЭХО БДФ» в городе запланированы показы спектаклей, кино, анимационных фильмов, а также большая просветительская программа для детей и педагогов.