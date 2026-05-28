В Татарстане планируют отменить бесплатные автомобили для многодетных семей

Правительство Татарстана подготовило изменения в программу повышения рождаемости на 2026−2030 годы. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. Из него следует, что расходы на раннее выявление врождённых пороков развития у плода сократят более чем втрое по сравнению с 2025 годом. При этом финансирование лечения бесплодия с помощью ЭКО планируют ежегодно увеличивать.
Согласно проекту, в 2026 году в Татарстане должно родиться не менее 33,6 тысячи детей, а к 2030 году — около 34,4 тысячи. Но ещё в 2024 году в республике появились на свет 35,2 тысячи младенцев, а в 2015-м — почти 57,5 тысячи. То есть даже амбициозных планов десятилетней давности власти уже не ставят. Количество первых детей за последние 10 лет сократилось почти вдвое: с 23 до 14 тысяч в год.
С 2026 по 2030 год на пренатальную диагностику планируют тратить не больше четверти от суммы, заложенной на эти цели в 2025 году. При этом расходы на ЭКО в рамках ОМС будут расти, хотя и незначительно. Также увеличатся затраты на санаторное лечение будущих мам — на 68%, и на детское питание для малышей до трёх лет — на треть (из-за роста цен, число получателей не изменится — 35,5 тысячи детей).
Больше денег направят на компенсацию родительской платы за детские сады: вместо 811 млн рублей в 2024 году запланировано 1,47 млрд в 2026-м и до 1,6 млрд к 2030-му. Лекарства для семей с детьми до трёх лет, чей доход ниже прожиточного минимума, обойдутся бюджету в 176 млн рублей ежегодно (в 2025-м было 53 млн). Выплата — 10 тысяч рублей раз в год.
А вот на поддержку многодетных семей с пятью и более детьми с 2026 года будут выделять вдвое меньше — 3,7 млн вместо 7,4 млн. Выдачу бесплатных автомобилей семьям с десятью и более детьми, которую в 2025-м получили шесть семей, а в 2026-м — пять, в последующие годы вовсе отменят.
В бюджете останутся деньги на фестивали родословной, конкурсы генеалогических исследований, слёты татарских семей и документальные фильмы. На всё это — от 200 тысяч до 3 млн рублей в год.