В Татарстане планируют отменить бесплатные автомобили для многодетных семей

Согласно проекту, в 2026 году в Татарстане должно родиться не менее 33,6 тысячи детей, а к 2030 году — около 34,4 тысячи. Но ещё в 2024 году в республике появились на свет 35,2 тысячи младенцев, а в 2015-м — почти 57,5 тысячи. То есть даже амбициозных планов десятилетней давности власти уже не ставят. Количество первых детей за последние 10 лет сократилось почти вдвое: с 23 до 14 тысяч в год.