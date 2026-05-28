Режим «повышенной готовности» введен в Ростове-на-Дону из-за урагана с градом

В связи с угрозой подтоплений и повреждения инфраструктуры властями поставлены конкретные задачи. В частности, поручено провести превентивную очистку дождеприемных решеток на центральных магистралях, чтобы избежать застоев воды на проезжей части. Кроме того, все ответственные службы переведены в состояние полной боеготовности для оперативного реагирования на обращения граждан и ликвидации аварий.