Reuters: США атаковали военный объект Ирана, угрожающий их ВС и судам в Ормузе

По данным источника агентства, целью атаки стал объект, который, как утверждается, представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Также сообщается, что американские военные перехватили и сбили несколько иранских беспилотников.
При этом Центральное командование ВС США пока не прокомментировало информацию об ударе, передает издание.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «разнесет» Оман, если страна предпримет попытки взять под контроль Ормузский пролив.
На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки с Ираном. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в переговорах Ирана и Штатов стороны «достигли некоторого прогресса», поэтому 23 мая или в течение нескольких дней «появятся новости» по этой теме.