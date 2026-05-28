Путин поздравил с профессиональным праздником российских пограничников

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником. Свои пожелания в четверг, 28 мая, он выразил в видеообращении.

— На протяжении всей истории нашего отечества защитники рубежей родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили родине и нашему народу, — цитирует российского лидера Telegram-канал Кремля.

Глава государства также отметил стойкость пограничников, которые в июне 1941 года вступили в схватку с нацистами и уже в первые часы боев внесли весомый вклад в срыв планов командования Германии.

По его словам, в послевоенные годы пограничники прошли многие испытания, в том числе боролись с пособниками нацистов, националистическим подпольем, пресекали попытки незаконного пересечения государственной границы.

Днем ранее Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом, отметив, что этот праздник обращает верующих к истокам ислама, а также призывает к милосердию и благочестию.

Кроме того, 24 мая президент России поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Тогда же он заявил, «нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа».