Дом культуры в посёлке Горького в Хабаровске открыли после ремонта

— С первого дня реконструкции здания мы учитывали пожелания местных жителей. Так, с учётом их мнения, удалось сохранить уникальную историческую лепнину и старинную люстру. После капитального ремонта в здании ДК возобновят свою работу множество студий и секций. В их числе инклюзивный театр моды, детский духовой оркестр, секция бокса и другие, — сказали в мэрии Хабаровска.