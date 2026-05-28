Дом культуры в посёлке Горького в Хабаровске открыли после ремонта

В посёлки имени Горького в Хабаровске произошло долгожданное событие — здесь, после капитального ремонта, торжественно открыли местный Дом культуры. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к реконструкции здания 1940-го года постройки приступили в прошлом году по поручению губернатора Дмитрия Демешина.
По информации пресс-службы городской администрации, за время ремонта специалисты подрядной организации полностью заменили полы, уложили плитку, установили новые двери, смонтировали современную систему вентиляции, произвели отделку стен и потолков, а также обновили фасад здания. Была решена и главная проблема с отводом дождевых стоков.
— С первого дня реконструкции здания мы учитывали пожелания местных жителей. Так, с учётом их мнения, удалось сохранить уникальную историческую лепнину и старинную люстру. После капитального ремонта в здании ДК возобновят свою работу множество студий и секций. В их числе инклюзивный театр моды, детский духовой оркестр, секция бокса и другие, — сказали в мэрии Хабаровска.
Напомним, что здание Дома культуры в посёлке имени Горького не видело ремонта около 50 лет. После многочисленных жалоб местных жителей на объект зашли бригады специалистов, которые приступили к работам. Деньги на реконструкцию, в размере 107 миллионов рублей, были выделены из бюджета муниципалитета.