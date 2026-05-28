Минобразования Беларуси ввело занятия по искусственному интеллекту в школы

Министерство образования ввело занятия по искусственному интеллекту в школах Беларуси, сообщает телеграм-канала ведомства.
Так, для школьников 8 — 11 классов вводится факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта». Согласно утвержденной программе, подростки будут изучать принципы работы ИИ-сервисов и генеративных моделей, промптинг для текстовых и графических нейросетей, применение ИИ для анализа данных. Также школьники будут создавать контент и обрабатывать информацию, использовать ИИ-инструменты персональных тьюторов при изучении школьных предметов. Еще их будут обучать этическим нормам и правилам безопасности при работе с искусственным интеллектом.
Программу разместят в доступе на Национальном образовательном портале в специально разделе новых учебных программ факультативов к 2026 — 2027 учебному году.
