Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования Беларуси ввело занятия по искусственному интеллекту в школы

Белорусские школьники начнут изучать искусственный интеллект.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования ввело занятия по искусственному интеллекту в школах Беларуси, сообщает телеграм-канала ведомства.

Так, для школьников 8 — 11 классов вводится факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта». Согласно утвержденной программе, подростки будут изучать принципы работы ИИ-сервисов и генеративных моделей, промптинг для текстовых и графических нейросетей, применение ИИ для анализа данных. Также школьники будут создавать контент и обрабатывать информацию, использовать ИИ-инструменты персональных тьюторов при изучении школьных предметов. Еще их будут обучать этическим нормам и правилам безопасности при работе с искусственным интеллектом.

Программу разместят в доступе на Национальном образовательном портале в специально разделе новых учебных программ факультативов к 2026 — 2027 учебному году.

Ранее еще Минобразования назвало новый информчас, который введут в белорусских школах.

Тем временем под Минском автокран зацепил школьный автобус с детьми.