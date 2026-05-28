Директор ЗАЭС заявил, что пострадавшие от атаки ВСУ сотрудники поправятся

14 мая два работника были ранены при атаке беспилотников ВСУ в 100 м от периметра ЗАЭС, они ехали на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей. Один из пострадавших — водитель транспортного цеха, второй — сотрудник цеха озеленения административно-хозяйственного управления станции.
«Пострадавшие двое сотрудников, им была оказана первая медицинская помощь, были проведены необходимые реанимационные мероприятия. И, насколько я знаю, они сейчас в состоянии средней тяжести, стабильны, находятся под наблюдением врачей в медико-санитарной части. Они будут жить, они выздоровеют и вернутся в строй», — сказал Черничук.
При атаке один из сотрудников получил ранение в ноги. Второй в более тяжелом состоянии, у него ранение в брюшную полость, в район нижней части тела, ранее сообщал директор атомной станции. По его словам, эвакуировать пострадавших удалось не сразу, потому что украинские беспилотники не менее 40 минут кружили над машиной скорой помощи, не позволяя медикам подъехать и оказать помощь раненым. Запорожская АЭС уведомила представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о двух раненых украинскими дронами сотрудниках станции.