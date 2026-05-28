Директор ЗАЭС заявил, что пострадавшие от атаки ВСУ сотрудники поправятся

Состояние работников стабильное, отметил Юрий Черничук.

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники Запорожской АЭС, пострадавшие в результате атаки украинских БПЛА, сейчас стабильны и находятся в состоянии средней тяжести. Они поправятся и вернутся в строй, на станцию, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

14 мая два работника были ранены при атаке беспилотников ВСУ в 100 м от периметра ЗАЭС, они ехали на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей. Один из пострадавших — водитель транспортного цеха, второй — сотрудник цеха озеленения административно-хозяйственного управления станции.

«Пострадавшие двое сотрудников, им была оказана первая медицинская помощь, были проведены необходимые реанимационные мероприятия. И, насколько я знаю, они сейчас в состоянии средней тяжести, стабильны, находятся под наблюдением врачей в медико-санитарной части. Они будут жить, они выздоровеют и вернутся в строй», — сказал Черничук.

При атаке один из сотрудников получил ранение в ноги. Второй в более тяжелом состоянии, у него ранение в брюшную полость, в район нижней части тела, ранее сообщал директор атомной станции. По его словам, эвакуировать пострадавших удалось не сразу, потому что украинские беспилотники не менее 40 минут кружили над машиной скорой помощи, не позволяя медикам подъехать и оказать помощь раненым. Запорожская АЭС уведомила представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о двух раненых украинскими дронами сотрудниках станции.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
