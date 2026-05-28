Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником

В четверг, 28 мая, в Беларуси отмечается День пограничника. Он был установлен в 1958 году в СССР и приурочен к дню, когда Декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же, в 1918 году, было создано Главное управление пограничной охраны.