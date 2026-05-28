Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с Днем пограничника, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

По словам белорусского лидера, более века история пограничной службы связана со становлением белорусской государственности и наполнена примерами доблести и отваги.

Он также напомнил, что 85 лет назад в первых боях ВОВ герои-пограничники стояли насмерть, защищая рубежи Советской Родины. Они погибали, но не сдавались.

«Беспримерный подвиг наших дедов и прадедов — образец мужества и стойкости воинов в зеленых фуражках и яркий пример для молодого поколения», — подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что за годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба. Так, пограничники, опираясь на традиции и опыт ветеранов, умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на белорусских границах.

Лукашенко уверен, что белорусские погранчники продолжат делать все возможное для сохранения мира в стране, решительно пресекать любые посягательства на независимость и территориальную целостность Беларуси.

«Желаю всем военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам органов пограничной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой», — говорится в поздравлении.

В четверг, 28 мая, в Беларуси отмечается День пограничника. Он был установлен в 1958 году в СССР и приурочен к дню, когда Декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же, в 1918 году, было создано Главное управление пограничной охраны.

Общая протяженность государственной границы Беларуси составляет около трех тысяч километров. Республика граничит с пятью государствами: Россией, Украиной, Польшей, Литвой, Латвией.

На границе служил президент Беларуси Александр Лукашенко. Позже в пограничных войсках проходили службу также его сыновья Виктор и Дмитрий.

