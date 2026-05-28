В Омске у пассажира из Узбекистана изъяли два ножа

В аэропорту Омска сотрудники таможенного поста изъяли два клинковых ножа у 43-летнего иностранного пассажира, прибывшего из Узбекистана. Предметы были обнаружены при досмотре багажа с помощью спецтехники.
Ножи кустарного производства находились в чехлах, имели рукоять из рога животного и рисунки на клинке. Экспертиза показала, что они являются холодным оружием колюще-режущего действия, для перемещения которого через границу требуются разрешительные документы.
В отношении пассажира возбуждены два дела об административных правонарушениях: за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров.
Начальник таможенного поста Алексей Свириденко отметил, что с начала года выявлено четыре подобных случая. Он напомнил о необходимости ознакомиться с правилами перемещения товаров для личного пользования через границу Евразийского экономического союза.