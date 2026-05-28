Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ягудин назвал переход Плющенко-младшего в Азербайджан обычной практикой

Олимпийский чемпион отметил, что решение 13-летнего спортсмена выступать за Азербайджан ради международных стартов не выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. В переходе фигуриста Александра Плющенко в сборную Азербайджана нет ничего сверхъестественного, это обычная практика. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

Плющенко-младший, а также Вероника Жилина из академии «Ангелы Плющенко» с нового сезона будут выступать за Азербайджан.

«Мне кажется, ничего сверхъестественного не произошло, — сказал он. — В фигурном катании мы давно привыкли к переходам спортсменов под другие флаги. Это обычная практика, как в футболе переход из одного клуба в другой. Да, здесь речь идет о гражданстве, поэтому реакция более эмоциональная. Я могу понять людей».

«Повышенное внимание к этой истории связано прежде всего с фамилией Плющенко и популярностью самого Саши. Но ему всего 13 лет, впереди огромная карьера, и за это время может произойти все что угодно, — отметил он. — Мы всей страной недавно переживали за Илью Малинина, который выступает за США, и все равно воспринимаем его как своего. Поэтому решение 13-летнего спортсмена выступать за Азербайджан ради международных стартов не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Я видел, как Саша работает на шоу, с какой отдачей выступает. Я ему в любом случае желаю удачи. И будем болеть за него, как мы радовались успехам и Малинина, и Михаила Шайдорова (олимпийского чемпиона Милана — прим. ТАСС)».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше