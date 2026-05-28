Выставка «Громадный смысл и значение» открылась в Усадьбе Рукавишниковых

Выставка «Громадный смысл и значение», посвящённая истории XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, открылась в Усадьбе Рукавишниковых.
Название экспозиции отсылает к отзывам современников, видевших в этом событии огромный импульс для развития всей страны. Выставка освещает визит в Нижний Новгород императорской четы и иностранных делегаций и воссоздаёт обстановку огромного выставочного города, поразившего современников.
Старший научный сотрудник отдела истории Нижегородского музея-заповедника Ирина Мельник рассказала, что центральный экспонат выставки создан на основе работ знаменитого нижегородского фотографа Максима Дмитриева, а погружение в атмосферу конца XIX века дают подлинные предметы из фондов музея-заповедника, среди которых сувенирная продукция того времени и изделия фабрик, представленные на выставке. Зрители сразу обращают внимание на роскошную золочёную алебарду в витрине.
«Эта алебарда — церемониальное оружие. Она была частью костюма рынды — одного из членов императорского караула. У нас есть список десяти детей представителей нижегородского купечества, что несли почётную охрану Николая II во время его визита в Нижний», — объяснила историк и показала молодых нижегородцев того времени на фото. Есть в экспозиции и реконструкция костюма рынды, воссозданного по архивным фото.
«Эскизы этого костюма создавались Васнецовым и Шехтелем на основе описаний послов в древнерусских текстах. Это собирательный образ», — объяснила куратор выставки.
Вошли в экспозицию и герб Нижнего Новгорода из мозаики по бетону, созданный знаменитой Санкт-Петербургской мастерской Александра Фролова. Герб венчал вход в городской музей, открытого тогда же, 130 лет назад, в Дмитриевский башне кремля.
Представлены в экспозиции и «чудеса технического прогресса» того времени — макет парового двигателя, токарный станок, новейший для 1896 года, и фонограф. Он принадлежал семье знаменитого судостроителя Калашникова. Отразилась в экспозиции и художественная часть знаменитой выставки — знаменитая коллекция абрамцевской керамики, та, что предоставил Савва Мамонтов. Среди опытных образцов есть панно, созданное им самим. Коллекция получила золотую медаль выставки, а после её окончания Мамонтов подарил эти уникальные предметы музею. Два панно сделаны собственноручно Виктором Васнецовым.
Есть на выставке и карточка Владимира Виноградова, знаменитого автора самого известного путеводителя по выставке, а также различная сувенирная продукция — от рекламного писчего пера до медалей, сувенирных платков, фотографий павильонов, рекламного буклета газеты «Волгарь» и других предметов того времени. А скульптура клодтовского коня рассказывает о павильоне, где купец Сергей Рукавишников в разделе коневодства представлял своих коней, что получили на выставке престижную серебряную медаль.
Все предметы в экспозиции так или иначе связаны со знаменитой выставкой.
Посетить выставку можно до конца ноября.
