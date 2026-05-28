Ростовчанин получил 21 год колонии за госизмену и терроризм

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ростова‑на‑Дону Андрею Шиляеву. Он приговорён к 21 году лишения свободы за государственную измену и участие в деятельности террористической организации. познакомился в интернете с информацией о РДК и начал разделять её идеи. Он связался с одним из участников организации и сообщил о готовности оказать содействие.

В апреле 2024 года подсудимый забрал из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, после чего перепрятал их в другом месте. На этом этапе он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал Андрея Шиляева виновным по следующим статьям УК РФ: ч. 2 ст. 205.5 — участие в деятельности террористической организации; ч. 1 ст. 222.1 — незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ; ст. 275 — государственная измена.

Ему назначили 21 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф в размере 750 000 рублей.