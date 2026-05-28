Жительницу Минусинска осудят за гибель 12-летнего сына-инвалида при пожаре

В Минусинске перед судом предстанет 43-летняя женщина, по вине которой при пожаре погиб её 12-летний сын с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Трагедия произошла в январе 2026 года на улице Пугачёва. В тот день мать чистила печь. Она не убедилась, что горящие угли не выпали на деревянный пол, и вышла на улицу за углём. В этот момент в доме сработали дымовые датчики. Когда женщина вернулась, внутри уже всё было в дыму и огне.
Она попыталась добраться до сына, который не мог передвигаться самостоятельно, но потеряла сознание. Ребёнок погиб на месте. Саму женщину из горящего дома вынесли посторонние люди, после чего её госпитализировали.
Вину она признала и раскаялась. Прокурор утвердил обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ей грозит до двух лет лишения свободы. Дело рассмотрит Минусинский городской суд.
