Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покупатель криптовалюты в Красноярске получил перцовкой в лицо и лишился 600 тысяч рублей (видео)

В Красноярске продавцы криптовалюты избили покупателя и забрали его 600 тысяч рублей.

В Красноярске сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщили в краевой полиции.

Ранее не судимые 23-летний красноярец и 18-летний житель Ачинска договорились о встрече с 29-летним мужчиной, который хотел обменять 600 тысяч рублей на криптовалюту. Встреча прошла во дворе дома на улице Свердловской.

Потерпевший перевел нужную сумму, после чего злоумышленники избили его, распылили перцовый баллончик и забрали деньги обратно.

Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Сейчас в отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.