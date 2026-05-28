Покупатель криптовалюты в Красноярске получил перцовкой в лицо и лишился 600 тысяч рублей (видео)

В Красноярске сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщили в краевой полиции.
Ранее не судимые 23-летний красноярец и 18-летний житель Ачинска договорились о встрече с 29-летним мужчиной, который хотел обменять 600 тысяч рублей на криптовалюту. Встреча прошла во дворе дома на улице Свердловской.
Потерпевший перевел нужную сумму, после чего злоумышленники избили его, распылили перцовый баллончик и забрали деньги обратно.
Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Сейчас в отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
