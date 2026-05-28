Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 28 мая

Отключения света в Ростове на 28 мая коснутся десятков улиц и тысяч жителей, которые останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Немировича-Данченко, 61−75 и 64−74;
— улица Калитвинская, 11−17;
— улица Подъездная, 1−35 и 2−28;
— улица Шеболдаева, 28−32;
— переулок Педагогический, 30−48 и 33−47;
— переулок Каляевский, 36−54 и 29−47;
— переулок Боевой, 46−64 и 37−55;
— переулок Орджоникидзе, 51−69 и 43−54;
— переулок Ашхабадский, 37−55 и 22−40;
— улица 339 Стрелковой Дивизии, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 25, 23/3, 23А, 16;
— улица 11-я линия, 41−191 и 34−84;
— улица 13-я линия, 31−89 и 34−86;
— улица 15-я линия, 53−87 и 62−94;
— улица Листопадова, 45−97 и 30−66;
— улица 1-я Пролетарская, 37−67 и 34−64;
— улица Мечникова, 43;
— улица Подтелкова, 51;
— улица Подтелкова, 39−51;
— переулок Сухумский, 2−18.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.