Трое хабаровчан за неделю отдали мошенникам более 15 миллионов рублей

В Хабаровске трое горожан стали жертвами многоходовых мошеннических схем и лишились в общей сложности более 15 миллионов рублей. Среди пострадавших — женщина, которую отправили в Москву для передачи наличных «инкассатору». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, самой крупной суммы лишилась 63-летняя жительница Железнодорожного района. Ей позвонили якобы из компании по продаже цветов и попросили назвать код: будто бы подруга из Москвы заказала для неё букет. После этого с женщиной связались «офицеры спецслужб» и запугали уголовным преследованием. Думая, что декларирует накопления, потерпевшая перевела через банкоматы почти 7 миллионов рублей.
54-летнюю жительницу Индустриального района мошенники держали на телефоне шесть дней круглосуточно. Сначала ей написал якобы начальник и предупредил об интересе со стороны спецслужб. Затем номер добавили в секретный чат, где сообщили, что от её имени переводят деньги на Украину. Единственным выходом аферисты назвали передачу всех накоплений надёжному человеку. Женщину отправили в Москву — доехав на такси до Химок, она передала незнакомому мужчине 4 миллиона рублей наличными. После поездки потерпевшая месяц ждала возврата денег, пока не рассказала о случившемся родственникам.
50-летний хабаровчанин из Центрального района, думая, что общается с представителями компании по обслуживанию домофонов, назвал код из смс. Далее с ним общались уже «высокопоставленные представители правоохранительных органов». Спасая семейные накопления, мужчина перевёл на «безопасные счета» 4 миллиона 300 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы. Полиция призывает граждан немедленно прерывать подозрительные звонки и не переводить деньги незнакомцам.
