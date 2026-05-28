Трое хабаровчан за неделю отдали мошенникам более 15 миллионов рублей

54-летнюю жительницу Индустриального района мошенники держали на телефоне шесть дней круглосуточно. Сначала ей написал якобы начальник и предупредил об интересе со стороны спецслужб. Затем номер добавили в секретный чат, где сообщили, что от её имени переводят деньги на Украину. Единственным выходом аферисты назвали передачу всех накоплений надёжному человеку. Женщину отправили в Москву — доехав на такси до Химок, она передала незнакомому мужчине 4 миллиона рублей наличными. После поездки потерпевшая месяц ждала возврата денег, пока не рассказала о случившемся родственникам.