В Магаданской области введён режим ЧС из-за размыва дороги к Сеймчану

В Среднеканском округе Магаданской области введён режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал размыв дорожного полотна на 11-м километре территориальной автодороги «Ларюковая — Усть-Среднекан». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, размыв произошёл в результате обильного таяния снега и выхода грунтовых вод. Движение для всех видов транспорта на аварийном участке ограничено. Дорога «Ларюковая — Усть-Среднекан» соединяет с Магаданом посёлок Сеймчан и село Верхний Сеймчан, поэтому нарушение сообщения напрямую затрагивает сотни жителей отдалённых населённых пунктов.
На месте чрезвычайной ситуации работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Магаданской области и областного пожарно-спасательного центра. Для ликвидации последствий и проведения работ по организации временного объезда на аварийный участок направлена спецтехника Оротуканской горной компании и Магаданской дорожной компании. Специалистам предстоит оценить масштаб разрушений и в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение.
Населённые пункты Сеймчан и Верхний Сеймчан продуктами питания и медикаментами обеспечены. В готовность к реагированию на возможные происшествия приведены силы и средства РСЧС, МЧС, а также вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, который базируется в Магадане. Для экстренной эвакуации больных будет привлечено отделение медицины катастроф.
МЧС просит жителей региона воздержаться от выезда в данном направлении до восстановления проезда и следить за официальной информацией.
