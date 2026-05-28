Большегрузам запретили проезд по двум мостам хабаровской трассы А-376

В Хабаровском крае большегрузным авто запретили проезд по путепроводу, расположенному на 122-м километре федеральной трассы в районе села Селихино. Ограничения на А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре затронут транспортные средства, чей вес превышает 10 тонн. Для остальных машин установили лимит скорости — до 30 км/ч, а также минимальную дистанцию между друг другом — 40 метров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ограничения введены и на 174 километре федеральной трассы: скорость транспортных средств по мосту через протоку реки Анюй рядом с селом Троицкое не должна превышать 40 км/ч. Движение здесь осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.
— Временные ограничения связаны со снижением транспортно-эксплуатационного состояния данных искусственных сооружений. Приносим извинения за временные неудобства и просим учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, — сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Напомним, что в Хабаровском крае с наступлением весны приступили к ремонту федеральных трасс. Всего в 2026 году планируют восстановить более 160 километров дорог.