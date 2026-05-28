Синоптик рассказал, какую погоду стоит ожидать в Москве в начале июня

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Тридцатиградусной жары не стоит ожидать в Москве в первые две недели июня, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«Тепло до плюс 24 градусов вернется в столицу на следующей неделе и с первых чисел июня установится примерно такая погода, но жары в плюс 30 градусов не стоит ожидать ближайшие две недели точно», — сообщил синоптик.
Он добавил, что температура в Москве до конца мая не превысит отметки в плюс 18 градусов, а вместе с этим будут идти небольшие дожди.