За неделю клещи укусили 1099 жителей Красноярского края

За прошедшую неделю клещи покусали 1099 жителей Красноярского края, из них 258 — дети. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, с начала сезона общее число пострадавших от этих членистоногих составило 4729 человек.
18 жителей заболели клещевыми инфекциями: клещевым вирусным энцефалитом, боррелиозом и сибирским клещевым тифом.
«Численность клещей на контрольных маршрутах достигает до 45 клещей на 1 флаго/км при эпидемически безопасном уровне до 0,5», — добавили в ведомстве.
В крае продолжаются акарицидные обработки территорий. Красноярцев призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.
