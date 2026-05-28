За неделю клещи укусили 1099 жителей Красноярского края

С начала сезона общее число пострадавших от этих членистоногих составило 4729 человек.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю клещи покусали 1099 жителей Красноярского края, из них 258 — дети. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, с начала сезона общее число пострадавших от этих членистоногих составило 4729 человек.

18 жителей заболели клещевыми инфекциями: клещевым вирусным энцефалитом, боррелиозом и сибирским клещевым тифом.

«Численность клещей на контрольных маршрутах достигает до 45 клещей на 1 флаго/км при эпидемически безопасном уровне до 0,5», — добавили в ведомстве.

В крае продолжаются акарицидные обработки территорий. Красноярцев призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.