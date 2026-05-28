Совы на набережной Хабаровска вызвали проверку Россельхознадзора

Фотосессии с экзотическими птицами обернулись предостережением предпринимателю.

В Хабаровске история с «фото с совами» на центральной набережной дошла до надзорных ведомств, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Поводом стало обращение жительницы города: она рассказала, что на улице предлагают за деньги сфотографироваться с ночными птицами, подержать их в руках и погладить.

Проверка показала, что услуги оказывал индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Калининградской области. По данным ведомства, у него отсутствовала регистрация во ФГИС «ВетИС», а на корма для птиц не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы. Проще говоря, проследить, что именно ели совы и откуда поступал корм, невозможно.

Инспекторы отмечают: такие пробелы в документах означают, что продукция могла поступать без контроля качества и сроков годности, а значит — без гарантий безопасности для животных.

Дополнительно проверка затронула и вопрос условий содержания птиц. В обращении указывалось, что совы находятся в постоянном контакте с людьми, ярким светом и шумом — что для ночных птиц может быть сильным стрессом.

Материалы по факту возможного жестокого обращения с животными и признаков незаконной предпринимательской деятельности переданы в УМВД России по г. Хабаровску. Отдельно их направили в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора — там оценят ситуацию с точки зрения обращения с видами, часть из которых может относиться к охраняемым.

С начала года это уже третье предостережение в регионе, связанное с использованием животных в развлекательных форматах.