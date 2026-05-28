Дочь Тимати дебютировала в кино со Снигирь и Цыгановым

12-летняя дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова получила главную роль в новом фильме режиссера Анны Меликян. Девочка сыграет в фэнтези-драме «Дива», премьера которой запланирована на декабрь.

По сюжету картины главная героиня обнаруживает у себя необычный дар, который привлекает к ней внимание окружающих и вызывает как восхищение, так и зависть.

Вместе с Алисой в фильме снялись известные российские актеры, среди которых Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева и Андрей Максимов.

С дебютом юную актрису уже поздравили звездные друзья семьи и поклонники. В соцсетях многие отметили трудолюбие Алисы и поддержку, которую ей оказывают родные.

Ранее Юнусова заявила, что ее обижает обращение «дочь Тимати». По ее словам, для любого творческого человека важно, чтобы публика знала его собственное имя, а не только звание известных родителей. Юная актриса также отметила, что отец часто делится советами относительно того, как разговаривать с журналистами и развивать собственную карьеру.