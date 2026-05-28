В Госдуме призвали не запрещать студентам пользоваться ИИ при написании дипломов

Полный запрет на ИИ в учебных работах не решит проблему: при проверке дипломов важно оценивать не только готовый текст. Так вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова, передаёт ТАСС.
«Подход, предложенный Валерием Фальковым, выглядит закономерным и логичным на фоне тех изменений, которые происходят в образовательной сфере. Вместо требования фактически нулевого процента ИИ-контента [нужно] внедрить понятные правила использования нейросетей в учебных работах. Тем более что любые цифровые системы могут допускать ошибки, а у студента должна оставаться возможность подтвердить самостоятельность своей работы и уровень подготовки», — заявил парламентарий.
Чернышов добавил, что искусственный интеллект уже стал обычным инструментом для учащихся, поэтому полностью игнорировать его в образовании невозможно. Впрочем, подчеркнул он, подготовить текст с помощью нейросети и разобраться в теме — не одно и то же. По мнению депутата, оценка знаний в вузах будет постепенно становиться более комплексной. Значение сохранят и качество письменной работы, и устные ответы, и умение анализировать данные, а также аргументированно отстаивать свою позицию.
Фальков также заявил, что в будущем для молодёжи искусственный интеллект станет привычной частью повседневной жизни — с его помощью они будут учиться, работать и принимать решения.