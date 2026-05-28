Абсолютно реальные чудеса. Марина Мишункина — о подсказках судьбы

Зачем человеку исключительной загруженности, с массой задач на основной работе и огромными общественными нагрузками, писать рассказы? «Я согласна с Львом Толстым: можешь не писать — не пиши, — говорит первый заместитель генерального директора ИД “Аргументы и факты” Марина Мишункина, председатель Общественного совета при Рослесхозе, трижды лауреат национальной премии “Медиаменеджер России”, доцент Финансового университета при Правительстве РФ… — Но сюжеты нашей жизни часто выламываются из правил, и их хочется рассказать».
Марина Николаевна выпустила свою первую книгу «Пока не наступит утро» (16+). Презентация книги прошла в декабре 2025 года в московском Гостином дворе на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioN. А в дни 11-й конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде, представляя там важный проект «АиФ», Марина Мишункина провела и встречу со студентами и преподавателями Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) имени Н. А. Добролюбова, рассказав им о книге и ответив на многочисленные вопросы. С подробностями — nn.aif.ru.
О личной истории.
— Моя книга написана от первого лица, все герои её реальны, жили и живут до сих пор. Аннотация начинается с фразы «Женщина узнаёт роковой диагноз». И это правда! Я говорю о том, что пришлось пережить. Врачи меня приговорили, и когда я уже почти опустила руки, диагноз отменили. Творец решил, что судить меня не за что…
Поверьте, реальные чудеса встречаются в нашей жизни каждый день. Я совершенно не мистик, абсолютный реалист и даже скорее циник. Считаю, что ударов судьбы не бывает, — подсказки бывают. Сумеете ли вы ими воспользоваться — вопрос.
Родилась я в Туле, мама и папа были конструкторами, и я могла им стать. По первому образованию должна была конструировать ракеты разной дальности наведения, шла по стопам родителей. Сопромат и термех я, прямо скажем, не любила в университете, зато на курсе рядом были только парни! Они научили меня дерзости, умению работать в мужском коллективе и не сдаваться. Если надо — дать сдачи!
А ещё у папы-конструктора была голубятня, он читал мне «Юный натуралист», а мама гоняла его за голубей, прямо как в фильме «Любовь и голуби» (12+). С мамой и бабушкой Марфушей мы варили варенье из антоновских яблок, аромат антоновки плыл по всему дому! Всю жизнь благодаря семье я люблю природу… И живу сердцем — бабушка Марфуша, у которой позади было три класса школы «Коммунарка», учила, что открытое сердце важнее любых университетских дипломов.
О преградах в голове.
— Вспомним ещё Льва Толстого: он говорил, что писать следует только в том случае, если твоя мысль неотвязна и не уходит из головы. Так и было у меня — сначала я просто фиксировала мысли, потому что у них есть свойство улетучиваться, как дым. Потом читала свои записи друзьям, это было частью наших посиделок. Близкие начали даже специально собираться «на Мишункину»… Наконец, сразу несколько человек предложили уложить всё это в книгу.
Но ведь и времени нет, и страшно! И кто я?! Синдром самозванца присутствовал. Всегда была отличницей, выражать мысли умела, но долго боялась выступать: думала, есть люди, которых гораздо интереснее слушать…
Однако, если это кому-нибудь нужно, не надо бояться. Однажды меня тряхнуло неслабо, и рассказы посыпались, как разноцветные конфеты из кулька. Это притчи, только современные. Я думаю притчами.
Первые рассказы я отправила главному редактору «АиФ» Михаилу Чканикову. Он долго не отвечал… А затем благословил! Значит, надо довести дело до конца. Отправила рассказы в издательство — по сути, на деревню дедушке. И вдруг приходит ответ из другого уже издательства, занимающегося нон-фикшн: книгу поставили в план! Вёрстку смотрела в командировке в Китай с телефона…
Для кого я писала книгу? Мужчины после прочтения говорят, что, конечно, для них, а женщины — что для них, обложка же розовая!
А я думаю, что для людей от 15 до 150 лет. Для тех, кто хочет, чтобы череда не очень приятных событий в их жизни не повторялись, для тех, кто стремится стать лучшей версией себя. На самом деле чудес в жизни каждого из нас в избытке! Мы просто часто их не замечаем, проходим мимо. Один из моих рассказов — о том, как я попала на рейс из Нью-Йорка, чтобы проститься с папой. У меня не было ни денег, ни паспорта — ничего, кроме журналистского удостоверения! И огромной воли. Повторюсь: все преграды у нас в голове.
Об умении зависнуть над ромашкой.
— Книга называется «Пока не наступит утро»… Думаю, у каждого из нас своё утро. Оно наступает, когда в голове как будто тумблер переключается. Тогда жизнь становится иной.
Личные ритуалы — звучит очень пафосно, слишком громко. Но у меня есть правила, принесённые из детства или приобретённые позже, стараюсь их придерживаться… Например, всегда делаю зарядку, она даёт настрой на день… Люблю стоять на голове, так принимаю решения. Одежду на завтра готовлю с вечера, чтобы утром действовать по плану. Просыпаюсь — внутренне улыбаюсь и благодарю Вселенную, что я проснулась.
Стараюсь увидеть красоту вокруг, замедлиться, остановиться, зависнуть над каждой ромашкой, чтобы не пропустить самое важное.
Внутренне я тоже порой устаю, как все. Но всё же я счастливый человек. Мне кажется, что я на правильном пути и не предаю мечту.
Мнение эксперта.
Журналист Полина Иванушкина:
"Для меня ваш писательский метод — это метод жемчужины. Ведь она зарождается внутри твёрдой скорлупы моллюска как мелкая соринка, постепенно превращающаяся в чудо. Так и ваши рассказы. Из тлена дней, из бытовых сюжетов, мимо которых мог бы пройти менее зоркий человек, вы создаёте образ, который, как наполненный сосуд, утоляет жажду. Вы искренни, наотмашь, — но не назидательны, вся мудрость — своя, с кровью и потом добытая. Вы ищущи — и щедро делитесь находками, тем опытом, который, по кирпичику, формирует судьбу. И, главное, вы связаны с этим миром, с его пульсом, ножевой сутью, вы живёте по смыслу и замыслу, а не существуете.
Это книга исключительно живого человека. Я бы сравнила её с «Есть, молиться, любить» и прозой Виктории Токаревой. Меткие тропы, динамика языка. Эпизод, где описывается ловля зелёных бумажек попаданцами из автобуса, — великолепный пример комедийного дара. Мне кажется, загадка вашей книги — как эта лёгкость, фактурность, близость к опыту читателя сопрягаются с широтой и глубиной очень большой души и большого сознания, то, как вам удалось сплавить и то, и другое в ёмкий, (как любят говорить в нашей редакции) чтивный и окрыляющий текст.
Очень верное выражение из книжки: «Мы упрощаемся». Так вот, читая ваши рассказы — мы усложняемся. Потому что вы не видите мир плоским, вы видите его в разрезе — от дна до неба, видите сложным. Но умеете просто его объяснить, так, чтобы понял любой человек. Понял — и утешился. В этом утешении — миссия книги. Спасибо вам за неё!".