С 1 июня семьи Дона с низкими доходами смогут получить новую выплату

Об этом сообщили на сайте СФР по Ростовской области.

С 1 июня жители Ростовской области смогут подать заявление на получение новой ежегодной семейной выплаты. Мера социальной поддержки предназначена для семей с невысокими доходами, сообщает СФР по Ростовской области.

Право на выплату имеют работающие родители, опекуны, попечители и семьи, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет.

Условия получения должны быть среднедушевой доход семьи не превышающий полуторакратного прожиточного минимума в регионе — 25 003,5 рубля, также при рассмотрении заявления учитываются доходы семьи за 2025 год.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально: специалисты сравнивают фактически уплаченный НДФЛ по ставке 13% с налогом по ставке 6%. Разница между этими суммами и составляет размер выплаты.