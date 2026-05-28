С 1 июня семьи Дона с низкими доходами смогут получить новую выплату

С 1 июня жители Ростовской области смогут подать заявление на получение новой ежегодной семейной выплаты. Мера социальной поддержки предназначена для семей с невысокими доходами, сообщает СФР по Ростовской области.
Право на выплату имеют работающие родители, опекуны, попечители и семьи, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет.
Условия получения должны быть среднедушевой доход семьи не превышающий полуторакратного прожиточного минимума в регионе — 25 003,5 рубля, также при рассмотрении заявления учитываются доходы семьи за 2025 год.
Размер выплаты рассчитывается индивидуально: специалисты сравнивают фактически уплаченный НДФЛ по ставке 13% с налогом по ставке 6%. Разница между этими суммами и составляет размер выплаты.