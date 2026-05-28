Иркутяне выберут лучшего бабра на фестивале «БабрАрт» в День города

Горожане и гости областного центра смогут выбрать лучшего, по их мнению, бабра, который получит приз зрительских симпатий.
Напомним, что расписывать полигональные фигуры главного туристического символа Иркутска авторы работ будут с 1 по 5 июня на Нижней набережной. Юным художникам помогут наставники. В день 365-летия Иркутска жюри определит трех победителей. В 17:00 состоится церемония награждения, сообщает пресс-служба мэрии.
16 бабров, которые станут украшением столицы Прибайкалья, были выбраны экспертным советом в рамках двух этапов конкурса. Финалистами стали: студентка ИРНИТУ Кира Литвинцева, ученицы Центра детского творчества «Пирамида» Мария Раздьяконова, Татьяна Смирнова и Алиса Кабакова, студентка СПБГУПТД Анастасия Пахатинская, ученик детской студии дизайна «Спектр» Арсений Пахатинский, студентка ИРКПО Маргарита Гончарова, ученица художественной студии «ПастЕль» Анастасия Кулясова, графический дизайнер Олеся Вершинина-Савицкая, ученики художественной студии «Свободня» под руководством Алены Кагакиной и творческие жители Иркутска — Елизавета Михеева, Полина Лихачева, Ксения Хипхенова, Татьяна Елецкая, Елизавета Козловская, а также участница под псевдонимом Таисия Олеговна.
«Приходите, вдохновитесь творчеством и выберите своего любимого бабра!», — приглашают организаторы.