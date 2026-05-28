Ростовская область заняла шестое место в стране по количеству бедного населения

В целом по стране количество малоимущих в 2025 году достигло 9,7 млн человек. Это на 5,83 процента меньше, чем в 2024-м, и на 20 процентов — по сравнению с 2023 годом. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в расчете на месяц составила 19 329 ₽, а средняя общероссийская граница бедности оказалась на уровне 16 903 ₽, превысив показатель предыдущего года на 8,7%.