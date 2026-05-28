Как бизнесу привлечь капитал без IPO?

Облигации рассматриваются как основная альтернатива не столько IPO, сколько классическому банковскому кредитованию: компания получает долговой капитал от широкого круга инвесторов, а обращение бумаг поддерживается на вторичном рынке. Для компаний, которым нужны средства до выхода на публичный рынок, используются private equity размещения до IPO и бридж-финансирование под последующее размещение облигаций.
Чтобы профинансировать крупный проект без увеличения долга материнской компании, применяется проектное финансирование, в котором ключевую роль играют банки развития. Частные банки в такие длинные и капиталоемкие проекты заходят редко из-за требований к капиталу и длинной ликвидности.
— Алексей, стали ли облигации альтернативой IPO?
— Я бы говорил скорее о том, что облигации становятся альтернативой классического кредитования. Мы видим, что в структуре долга публичные заимствования корпораций занимают все большую долю по сравнению с классическим кредитованием. Рынок IPO является рынком привлечения акционерного капитала. Рынок же облигаций, напомню, это долговой капитал. То есть суть та же, что и у кредита, просто в случае кредитования вы получаете финансирование от одного банка, а в случае выпуска облигации вы получаете деньги от неограниченного круга инвесторов, которые торгуют на бирже. Важный момент, у рынка облигаций есть вторичный рынок, на котором сделки с вашими облигациями будут осуществляться в течение всей жизни облигации.
— Кому подходит частное размещение вместо публичного выхода?
— Бывают ситуации, когда компании готовятся к выходу на IPO, на публичный рынок. С точки зрения привлечения облигаций им для финансирования проекта нужны деньги ранее, чем они смогут выйти на эти рынки. Мы это называем либо private equity размещение, когда происходит размещение акций до IPO, и покупателями выступают, как правило, фонды, которые готовы держать акции до выхода на рынок IPO, либо это так называемое бридж-финансирование, когда мы предоставляем кредитную линию компании, которая в течение года выйдет на рынок публичного заимствования и разместит облигации.
В одном случае выход фондов осуществляется через IPO и они зарабатывают свою доходность. В другом случае — выход инвестора осуществляется через размещение облигаций и деньги от размещения облигаций просто идут в погашение этой кредитной линии.
— Каков механизм? Как привлечь капитал на крупный проект, не увеличивая долг материнской компании?
— Не увеличивая долг материнской компании, это уже задача, связанная с неким проектным финансированием. Для этого существуют банки развития. И на сегодняшний день они наиболее успешны в этом направлении. В первую очередь, это Внешэкономбанк. Но есть и банки развития, связанные с нашими сопредельными государствами, такие как ЕАБР, например.
Частные банки проектным финансированием занимаются крайне редко. Это длинные проекты, требующие как большого отключения капитала, так и длинной ликвидности, которой, как правило, у частных банков нет.