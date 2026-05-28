Экс-главу Индустриального района Перми судят как гвардии ефрейтора

В марте 2026 года Дробинин уже был осуждён за мошенничество и взятку на посту главы района.

Экс-главу Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина начали судить как гвардии ефрейтора стрелковой роты, сообщает Properm.ru.

27 мая началось рассмотрение нового уголовного дела в отношении экс-главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. Теперь его обвиняют в мошенничестве и даче взятки, совершённых во время службы по контракту в зоне СВО.

По версии следствия, в ноябре 2025 года сослуживец оставил Дробинину на хранение личные вещи, банковскую карту и смартфон. Экс-чиновник воспользовался отсутствием товарища и снял со счёта 2,39 миллиона рублей. Часть перевёл себе на карту, часть снял в отделении банка в Макеевке.

Вернувшись в Пермь, Дробинин попытался договориться о досрочном завершении службы через взятку представителю Минобороны. Он предлагал 1,5 миллиона рублей за помощь и за представление к госнаграде, чтобы избежать уголовного преследования. Однако сотрудник ведомства действовал под контролем ФСБ. 24 ноября Дробинин передал часть суммы у спортшколы «Летающий лыжник», где его и задержали.

На заседании 27 мая Дробинин отказался высказывать отношение к обвинению. Суд объявил перерыв до 15 июня.

Напомним, в марте 2026 года Дробинин уже был осуждён за мошенничество и взятку на посту главы района. Ему назначили штраф 1,8 миллиона рублей, но краевой суд ужесточил наказание до четырёх лет колонии общего режима с запретом на госслужбу на пять лет.