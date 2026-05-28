В Красноярском крае объявили дополнительный конкурс на поддержку туристических проектов

Предприниматели Красноярского края смогут получить государственную поддержку на развитие туристической инфраструктуры. Агентство по туризму региона открыло дополнительный прием заявок на предоставление субсидий в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Поддержка доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим проекты в сфере туризма. Средства можно направить на создание и развитие кемпингов, баз отдыха, пунктов проката, семейных пространств, объектов доступной среды и других туристических объектов. Как отметили в агентстве, по итогам первого конкурсного отбора в регионе уже получили поддержку проекты по созданию новых мест размещения, современных игровых и семейных зон, а также инфраструктуры для активного отдыха. Развитие туристической инфраструктуры напрямую влияет на комфорт путешествий по Красноярскому краю и привлекательность территорий для гостей региона. Поддержка предпринимательских инициатив позволяет создавать новые туристические пространства, повышать качество услуг и формировать дополнительные точки притяжения, — подчеркнула заместитель руководителя агентства по туризму Красноярского края Ольга Кох. Прием заявок продлится до 17 июня. Документы принимаются в электронном виде через систему «Электронный бюджет». Напомним, что интерес туристов к Красноярскому краю растет.