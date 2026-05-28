Богомолов: В театре нет места для демократии

Актриса Марина Александрова, в свою очередь, высказалась о своей усталости от однообразных проб на роли. Она посетовала на то, что многие режиссеры вызывают актеров, у которых в портфолио уже более 50 фильмов, на сцены, не требующие особого мастерства.