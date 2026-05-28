Бомбардир из ФК «Иркутск» рассказал о выживании на зарплату в пункте выдачи заказов

IrkutskMedia, 28 мая. 24 мая завершился Кубок России по футболу 2025/2026 (6+). По результатам матчей лучшим бомбардиром был признан 33-летний Иван Яковлев из ФК «Иркутск». Форвард сыграл всего в трех матчах и забил пять голов. В интервью корр. информационного интернет-портала Sports форвард рассказал, что для того, чтобы выжить и прокормить семью, спортсмен работает в ПВЗ популярного маркетплейса.
Спортсмен поделился, что ФК «Иркутск» не выплатил игрокам ни одной зарплаты за 2026 год. По словам Ивана Яковлева, в последний раз футболистам выплатили деньги в декабре прошлого года, а премиальные не платили 2 года. Спортсмен рассказал, что за всю карьеру футбольные клубы не заплатили ему больше 1,5 млн рублей.
Ранее агентство выпускало материал о сложном финансовом положении, в котором оказался футбольный клуб «Иркутск», представляющий Приангарье в LEON Второй Лиге Б (первенстве России по футболу среди профессиональных команд). Сейчас команда продолжает бороться за существование — уже не только на поле, но и за его пределами. После публичного обращения игроков ситуация получила широкий резонанс, однако внутри команды она по-прежнему остаётся крайне напряжённой: три месяца без зарплаты, подработки до или после тренировок и постоянная неопределённость.