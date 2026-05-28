В Иркутске приступили к высадке цветов на городские клумбы

Заказчиком работ выступает МКУ «Городская среда».
В этом году Иркутск украсят 450 тысяч цветов: петунии, бархатцы, колеусы, агератумы, цинерарии, антирриумы, альтернатеры, кохии, алиссумы, герань, бегонии, газании, гвоздики, гауры, вербены бонарские и многие другие. Общая площадь клумб — более 11 тысяч квадратных метров.
В подвесных и напольных вазонах расцветут 11 тысяч растений. Это разноцветные ампельные петунии, ипомеи, будра и вербеник.
«Посадка началась с 25 мая. Уже обновили цветники на улицах Карла Маркса, Урицкого, площадях Труда, Конституции (у ЗАГСа) и у памятника Ленину, в сквере у драмтеатра имени Охлопкова и на аллее ветеранов Нижней набережной. Сегодня-завтра будем работать в сквере имени Кирова, затем — на площади 50-летия образования СССР, у стелы “Город трудовой доблести”, на бульваре Гагарина, острове Юность и других. К юбилею Иркутска центр будет полностью засажен цветами», — рассказала директор АО «Горзеленхоз» Виктория Стець.
Перед высадкой землю перекапывают, рыхлят и вносят минеральные удобрения, выполняют разметку. В течение сезона цветники ежедневно поливают, по необходимости проводят прополку и подкормку.
Как сообщает пресс-служба мэрии, для каждого сквера и парка подготовлено индивидуальное оформление. Дизайн разрабатывают заранее, подбирают растения, которые сочетаются по фактуре и цветам. В этом году акцент сделан на многогранность, геометрию и 3D-визуализацию. Высадка цветов продлится до 25 июня.