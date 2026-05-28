В Иркутске приступили к высадке цветов на городские клумбы

«Посадка началась с 25 мая. Уже обновили цветники на улицах Карла Маркса, Урицкого, площадях Труда, Конституции (у ЗАГСа) и у памятника Ленину, в сквере у драмтеатра имени Охлопкова и на аллее ветеранов Нижней набережной. Сегодня-завтра будем работать в сквере имени Кирова, затем — на площади 50-летия образования СССР, у стелы “Город трудовой доблести”, на бульваре Гагарина, острове Юность и других. К юбилею Иркутска центр будет полностью засажен цветами», — рассказала директор АО «Горзеленхоз» Виктория Стець.