Эксперт назвал лайфхак для абитуриентов при поступлении в вуз на бюджет

Абитуриенты Волгограда, как и других российских регионов, могут поступить на бюджет даже со средними баллами ЕГЭ в 2026 году. Эксперты советуют выбирать региональные вузы и использовать дополнительные льготы.
В этом году государство увеличило число мест на инженерные и медицинские направления. Шансы выше у тех, кто подает документы в аграрные или педагогические университеты. Проходной балл там часто начинается от 180 за три предмета. Также стоит рассмотреть смежные специальности, где конкурс ниже на 30 баллов.
«Чем дальше вуз от столицы, тем реальнее бюджет. Не забывайте про целевые квоты и олимпиады», — отмечает кандидат наук Наталья Иванова. Она подчеркивает, что значок ГТО и волонтерство могут добавить до 10 баллов к результату, — пишет «Газета.ru».
Чтобы увеличить шансы, подайте заявку на целевое обучение через портал «Работа России». Это даст отдельный конкурс с низким проходным баллом.
