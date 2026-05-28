Туристы смогут посетить завод черной икры под Минском с дегустацией

В Беларуси туристам станет доступен для посещения завод черной икры под Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси у туристов появится возможность попасть с экскурсией на завод черной икры под Минском. Подробности рассказали в Республиканском союзе туристических организаций.

Так, с июня туристы смогут посетить завод в Фаниполе, выпускающий икру под брендом Admiral Husso.

Экскурсии с дегустациями на завод, поставляющий свою продукцию на внутренний рынок, а также в ЕС и США, готовят белорусские туристические агентства.

— Посетители смогут узнать полный цикл выращивания осетровых рыб, познакомятся с тонкостями современной аквакультуры, а также продегустируют свежую черную икру прямо на производстве, — рассказали в союзе.

Еще в активности на предприятии для туристов включат наблюдение за процессом кормления осетров, изучение УЗИ самки осетра и икринок под микроскопом.

К слову, с собой с предприятия туристы из Беларуси смогут вывезти до 250 граммов черной осетровой икры. Большее количество по закону считается коммерческой партией.

