Туристы смогут посетить завод черной икры под Минском с дегустацией

В Беларуси у туристов появится возможность попасть с экскурсией на завод черной икры под Минском. Подробности рассказали в Республиканском союзе туристических организаций.
Так, с июня туристы смогут посетить завод в Фаниполе, выпускающий икру под брендом Admiral Husso.
— Посетители смогут узнать полный цикл выращивания осетровых рыб, познакомятся с тонкостями современной аквакультуры, а также продегустируют свежую черную икру прямо на производстве, — рассказали в союзе.
Еще в активности на предприятии для туристов включат наблюдение за процессом кормления осетров, изучение УЗИ самки осетра и икринок под микроскопом.
К слову, с собой с предприятия туристы из Беларуси смогут вывезти до 250 граммов черной осетровой икры. Большее количество по закону считается коммерческой партией.
