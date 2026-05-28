Студия из Комсомольска-на-Амуре взяла награду на международной «МультПрактике»

По итогам прошедшего в Воронеже IV Международного фестиваля «МультПрактика» студия из Комсомольска-на-Амуре «Зеленые камнеежки» получила награду «Лучший сериал». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на конкурс фестиваля подали третью серию анимационного произведения «Абдукция», режиссером которого стала Анастасия Бондаренко.
Мистический сериал вышел на экраны в ноябре 2025 года. Он повествует о двух враждующих одноклассниках, проживающих в маленьком городке на Дальнем Востоке. Они сталкиваются с необъяснимыми явлениями и тайнами, в результате чего принимают решение объединить свои усилия для борьбы с нечистью.
К слову, в конкурсную программу включили 160 фильмов из 34 стран, в числе которых Беларусь, Иран, Португалия, государства Латинской Америки и многие другие. Из России при этом отобрали 50 анимационных работ. По итогам отбора экспертного совета сформировали шорт-лист из 11 финалистов, одним из которых и стала анимационная студия из Хабаровского края.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об уже прошедшем форуме креативных индустрий в Улан-Удэ. В нем приняли участие десятки различных брендов из Хабаровского края, в том числе и «Зеленые камнеежки».