Ростовская область вошла в десятку регионов РФ по числу малоимущих

По данным российского независимого аналитического агентства «ПромРейтинг», в 2025 году значительная часть жителей Ростовской области имела доходы ниже прожиточного минимума.
Для работающих граждан этот порог в отчётном периоде составлял 19 329 рублей. В целом по России число граждан с низкими доходами в 2025 году составило 9,7 миллиона человек.
При этом отмечается положительная динамика на общероссийском уровне, количество людей с доходами ниже прожиточного минимума сократилось на 6% по сравнению с 2024 годом и на 20% относительно показателей 2023 года.