Нефтяники «РН-Ванкор» внедряют технологии замкнутого цикла на севере Красноярского края

«РН-Ванкор» ввел в эксплуатацию на Ванкорском месторождении установку раннего предварительного сброса воды (УРПСВ).

Новое российское оборудование позволит уже в этом году направить по технологии замкнутого цикла на вторичное использование свыше 5 млн кубометров воды, повысив экологические показатели производства.

УРПСВ разработаны и внедрены специалистами корпоративного научного института в Уфе и инженерами «РН-Ванкор». Это уже второй подобный комплекс на Ванкорском месторождении, установленный вблизи группы кустовых площадок. Отделение пластовой воды от продукции скважин, ее очистка от примесей и дальнейшая закачка в пласт производится в непосредственной близости от места добычи. Благодаря этому снижается нагрузка на системы нефтесборных трубопроводов, перекачки и на установки подготовки нефти.

По сравнению с более мощными аналогами новые установки раннего сброса — автономные и малогабаритные. Для их работы достаточно гидравлической энергии, передаваемой от фонда скважин — процесс отделения «свободной» воды из газожидкостной смеси происходит без применения сложного дорогостоящего оборудования и дополнительных затрат энергии.

В ближайшие несколько лет планируется строительство установок такого типа на Ванкорском, Тагульском и Лодочном месторождениях.

«РН-Ванкор» в своей производственной деятельности реализует концепцию замкнутого цикла и вторичного использования ресурсов. С самого начала эксплуатации месторождений Ванкорского кластера пластовые воды после очистки направляются на повторное использование в системе поддержания пластового давления, что позволило полностью отказаться от забора воды для этих целей из внешних источников.