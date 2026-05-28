За животными, выбегающими на дорогу, будут пристально следить

В Российской Федерации планируется разработка комплекса мероприятий, направленных на предотвращение ситуаций, когда дикие животные оказываются на автомобильных дорогах. Правительством дано поручение Министерству природных ресурсов провести изучение путей сезонных перемещений зверей.
Главная задача этого анализа — выявить отрезки трасс, где в первую очередь необходимо обеспечить защиту от неожиданного появления животных на дорожном полотне. Отчет о проделанной работе будет передан в правительство в срок до одного года, как информирует агентство ТАСС.
На последующем этапе, который охватывает 2027−2030 годы, обустройством наиболее опасных участков займутся Министерство транспорта, Федеральное дорожное агентство, государственная компания «Автодор», а также региональные органы власти.
