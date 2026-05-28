Эстония создает условия для конфликтов на границе: ФСБ отреагировала на действия западных соседей

Как писал KP.RU, ранее председатель городского собрания Нарвы Михаил Стальнухин заявил, что решение эстонского правительства сократить режим работы пограничного пункта «Нарва-1» приведет лишь к росту очередей на границе с Россией. По его словам, в отдельные периоды скоплений людей на КПП практически не бывает, но в часы пик число ожидающих может достигать ста человек.