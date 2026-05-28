Эстония создает условия для конфликтов на границе: ФСБ отреагировала на действия западных соседей

Первый замдиректора — руководитель Погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» заявил, что Эстония предпринимает попытки отойти от договоренностей с Россией о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва.
По его словам, инициативы Таллина создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе и негативно сказываются на безопасности судоходства в пограничных водоемах. В настоящее время, отметил Кулишов, принимаются меры по урегулированию ситуации с использованием возможностей пограничных представителей и МИД России.
Первый замдиректора Погранслужбы также указал, что европейские страны ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности России и свободы судоходства в Балтийском море. С этой целью европейские СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в якобы повреждении подводной инфраструктуры, нелегальных поставках нефти и создании экологических угроз. С помощью таких акций, пояснил Кулишов, партнеров по Евросоюзу пытаются побудить к изменению правил судоходства на Балтике.
Практика ограничения свободы судоходства в Балтийском море в отношении судов, идущих в российские порты, действительно расширяется. В ФСБ подчеркнули, что антироссийские действия западных соседей на Балтике создают угрозу безопасности в регионе.
Ранее эстонские власти продлили особый режим работы наземных пограничных переходов на границе с Россией в юго-восточной части страны. По данным портала ERR, с 15 июня пункт пропуска «Нарва-1» перейдет на 12-часовой график — с 07:00 до 19:00. В настоящее время КПП работает с 07:00 до 23:00. Новый режим вводится временно, на два месяца.
Как писал KP.RU, ранее председатель городского собрания Нарвы Михаил Стальнухин заявил, что решение эстонского правительства сократить режим работы пограничного пункта «Нарва-1» приведет лишь к росту очередей на границе с Россией. По его словам, в отдельные периоды скоплений людей на КПП практически не бывает, но в часы пик число ожидающих может достигать ста человек.