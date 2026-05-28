Суд вынес приговор помощнику Мэттью Перри, который признал вину в смерти актера

Ассистента актера Мэттью Перри Кеннета Ивамасу приговорили к 41 месяцу тюремного заключения по делу о смерти артиста от передозировки кетамином. Об этом сообщает People. Кроме того, ему назначили штраф в размере 10 тысяч долларов и двухлетний надзор после освобождения.