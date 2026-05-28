Суд вынес приговор помощнику Мэттью Перри, который признал вину в смерти актера

Ассистента актера Мэттью Перри Кеннета Ивамасу приговорили к 41 месяцу тюремного заключения по делу о смерти артиста от передозировки кетамином. Об этом сообщает People. Кроме того, ему назначили штраф в размере 10 тысяч долларов и двухлетний надзор после освобождения.
По данным следствия, Ивамаса был признан соучастником в гибели актера. Сестры Перри заявили, что помощник неоднократно вводил артисту кетамин и оставил его одного в гидромассажной ванне в день смерти в октябре 2023 года.
Адвокаты Ивамасы утверждали, что он выполнял поручения работодателя и находился в зависимом положении, из-за чего не мог отказаться от просьб Перри.
Как отмечает издание, актер нанял Ивамасу в 2022 году. Мэттью Перри долгое время боролся с наркотической зависимостью и проходил терапию незадолго до смерти. По версии следствия, помощник вводил ему запрещенные дозы препарата без медицинской подготовки.
Недавно американский суд также вынес приговор Сангхе, передавшей смертельную дозу наркотика Перри. Сангха снабжала наркотиками весь Голливуд и имела связи в звездных рехабах.