Ограничения на полеты действуют в нижегородском аэропорту

Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе Международного аэропорта Нижнего Новгорода. Такие меры начали действовать в четверг, 28 мая, утром, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Из-за этого возможны изменения в расписании рейсов.
Напомним, что сегодня, 28 мая, утром над территорией России сбили 62 украинских БПЛА.
