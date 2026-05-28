Ученые могут получить отдельную льготную ипотеку

В Государственной Думе выступили с инициативой создать особую льготную ипотечную программу для научных сотрудников.
Как сообщает РИА Новости, данная мера ориентирована на кандидатов и докторов наук, работающих в областях, критически важных для достижения технологической независимости страны. Предполагается, что механизм будет аналогичен действующей программе для IT-специалистов.
В рамках предложения процентная ставка не должна превышать 6% годовых, а сохранение льготного периода планируется увязать с продолжением трудовой деятельности заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной сфере по приоритетным направлениям.
